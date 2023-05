Travolto dalla piena del torrente, si rifugia sul tettuccio del suo furgoncino

Tragedia sfiorata in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo è stato travolto dall’onda di piena del torrente Quaresimo, nella frazione di San Bartolomeo. Il malcapitato era nel suo furgoncino, rapidamente sommerso dall'acqua. È riuscito a uscire dal mezzo e salire sul tettuccio. In suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto e tratto in salvo.

Il maltempo era ampiamente annunciato, con la Protezione civile che ieri ha emesso un avviso di allerta arancione per l'Emilia Romagna per la giornata di oggi 2 maggio 2023.