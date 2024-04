Sperona l'auto del padre della compagna e poi lo prende a pugni: arrestato

Quando la violenza di genere si estende anche ai familiari. Un uomo di 32 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Omegna, paese di 14mila abitanti nel Verbano-Cusio-Ossola, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Verbania. L'accusa è di aver perpetrato ripetuti atti di maltrattamento nei confronti della compagna. A denunciarlo era stata la stessa donna, da tempo vittima di violenze fisiche e minacce.

Ma le aggressioni non si erano fermate solamente alla sua persona: l'ultimo episodio aveva visto coinvolto anche il padre della vittima. Il 32enne, a bordo della sua autovettura, aveva prima speronato l'auto dell'uomo, poi l'aveva aggredito fisicamente. Dopo averlo costretto a scendere dalla macchina, lo avrebbe colpito ripetutamente con pugni in testa e in faccia. Per l'aggressore ora si apriranno le porte del carcere in attesa del giudizio.