Va sotto casa dell'ex nonostante i divieti: il fratello lo prende a bastonate

Nonostante ci fosse un divieto di avvicinamento, ha pensato di andare sotto casa dell'ex compagna per molestarla. Ma ad accoglierlo, a bastonate, ha trovato il fratello della ragazza. Una colluttazione che ha portato all'arresto di un uomo di 51 anni, fermato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, e alla denuncia del fratello della ragazza.

I carabinieri hanno appurato che il 51enne, sfruttando un permesso orario avuto per ragioni di lavoro, si era invece recato a Ostia (Roma), presso l'abitazione della ex compagna per molestarla. In strada, però, ha trovato il fratello 49enne che, per tutta risposta, l'ha percosso con un bastone. A seguito delle ferite riportate, il 51enne è stato ricoverato presso l'ospedale Grassi di Ostia, con una prognosi di oltre un mese, dove attualmente si trova piantonato dai carabinieri in stato di arresto.