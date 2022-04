Maltratta l'anziano padre per avere la casa e il reddito di cittadinanza

Suo figlio invece di prendersi cura di lui, vista l'età avanzata, lo maltrattava e minacciava per costringerlo a lasciargli la casa e consentirgli di ottenere il reddito di cittadinanza. E' il dramma vissuto da un ottantenne di Pescara. In suo aiuto, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il figlio: un 54enne. L'uomo, con precedenti, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Padre e figlio sono conviventi. Secondo l'accusa il 54enne ha vessato e minacciato l'anziano padre per costringerlo a lasciare casa e risultare unico occupante dell'abitazione per percepire il reddito di cittadinanza. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'anziano è stato allontanato da casa e affidato alle cure di altri parenti.