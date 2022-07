Bambina chiama i carabinieri e fa arrestare il papà: "Sta picchiando mamma"

Quando i genitori hanno iniziato a litigare e il papà ha colpito la mamma, la loro figlioletta non ha esitato a chiamare i carabinieri facendo scattare le manette per l'uomo. La storia di degrado familiare ma anche di coraggio arriva da Bologna. In manette è finito un 49enne straniero, con precedenti, per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

E' stata la figlia maggiore della coppia a chiamare il 112 e chiedere aiuto. Quando ha aperto la porta ai carabinieri, era spaventata e in lacrime. Ha raccontato di avere chiesto aiuto poiché il padre stava picchiando con violenza la mamma all’interno della casa dov’era presente anche la sorellina.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, nell'appartamento lo scenario "era inequivocabile: presentava ancora i segni della lite e della violenza che la donna aveva subito da parte del marito, connazionale, il quale si presentava ancora agitato e aggressivo". A scatenare la violenza, il fatto che la donna fosse intervenuta mentre lui riprendeva la figlia più grande. Anche davanti ai militari, l'uomo ha continuato a inveire contro la moglie arrivando a minacciarla di morte.