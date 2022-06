Urla e percosse contro i bimbi dell'asilo nido: indagate due maestre

Bambini d'asilo gestiti con urla, aggressioni verbali e, in alcuni casi, percosse. L'inquietante spaccato emerge da un'inchiesta dei carabinieri in provincia di Varese. La direttrice e una maestra sono indagate per presunti maltrattamenti sui bambini della struttura.

Per l'accusa, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali, urla e persino percosse. Le due donne sono state sottoposte, per decisione del gip, al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento al comune. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Varese dopo che alcune famiglie hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine.