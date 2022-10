Obbliga la sorella a usare un secchio come wc, condannato (con pena sospesa)

Ha costretto la sorella a vivere come un ostaggio per anni, chiusa nella stanza che usava come camera da letto con un fornelletto per cucinare. Le concedeva un secchio per la vernice da muro come wc, perché non le consentiva di andare al bagno. Oggi quell'uomo, un 40enne di Giavera del Montello (Treviso) sottoposto alla misura cautelare del non avvicinamento, è stato condannato a due anni di reclusione, con la sospensione della pena.

Il processo per maltrattamenti nasce da una vicenda che ha dell'incredibile, con un grave stato di disagio ed emarginazione sociale, durata dal 2014 al 2018, quando la 39enne decide di confidarsi con un'amica che le ha dato ospitalità, mettendola nelle condizioni di lasciarsi alle spalle quell'inferno. Tutto inizia quando lei, proprietaria di un bar in paese a Giavera, si trova con problemi economici, non può più pagare l'affitto della sua abitazione e così torna nella casa che i genitori avevano lasciato in eredità a lei e suo fratello.

All'inizio le cose sembrano andare per il meglio, poi l'uomo, 40enne, manifesta insofferenza la presenza della sorella. Allora la "confina" al piano superiore, costringendola a vivere in una sola stanza. All'inizio la 39enne non ci sta e iniziano così le aggressioni verbali da parte di lui, che sfociano anche in maltrattamenti fisici veri e propri, come quando l'ha presa a schiaffoni e spinta contro il muro. Poi inizia il calvario: la donna non può più utilizzare la cucina ed è costretta ad installare un fornelletto a gas in camera sua. Di notte, inoltre, il fratello fa suonare lo stereo a tutto volume impedendole di dormire. Ed infine il 40enne le avrebbe impedito anche di utilizzare il bagno, obbligandola così a tenere un secchio vicino al letto per i bisogni e le avrebbe tagliato i fili della luce.