Un gps nascosto nella borsa: così il marito controlla la moglie

Un gps nella borsa per seguire la moglie e controllarne i movimenti. E' lo stratagemma architettato da un 53enne di Floridia, nel Siracusano, che è stato arrestato. E' accusato di maltrattamenti nei confronti della donna e del figlio.

Tutto inizia con l'arresto in flagranza dell'uomo da parte dei carabinieri per una violenta aggressione nei confronti della moglie. I due avviano le pratiche per la separazione, ma dopo poco tornano a vivere insieme. Con la convivenza riprendono i maltrattamenti. Fino a quando la donna trova il coraggio e lo denuncia. Emerge dalle indagini che l'uomo la sommergeva di telefonate e messaggi e la seguiva a distanza tramite un gps nascosto in una borsa. In questo modo sapeva sempre dove si trovava. Da qui l'arresto.