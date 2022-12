Auto travolge madre e figlia: morta ragazzina di 12 anni

Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 dicembre, nel comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17 in piazza XX Settembre. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha investito due persone, madre e figlia, che sono rimaste incastrate sotto al veicolo: le condizioni della 12enne sono apparse subito disperate.

Il personale dei vigili del fuoco ha estratto le due donne investite da sotto l'auto per affidarle al personale sanitario del 118. Le condizioni della figlia, una dodicenne, sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso. La mamma è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Prato. Sul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. Quest'ultima ha chiuso la strada e deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.