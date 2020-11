Mamma e figlio muoiono a pochi giorni di distanza per coronavirus: il papà è gravissimo

Prima la madre, 72enne, e poi il figlio di 50 anni, entrambi ricoverati all'ospedale Sant'Elia, sono deceduti per una polmonite interstiziale da Covid19. Dramma familiare a Gela, in provincia di Caltanissetta. E ora anche il papà di lui è ricoverato in gravi condizioni, in rianimazione, nell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Coronavirus, mamma e figlio di Gela muoiono a pochi giorni di distanza

L'uomo di 50 anni è deceduto mercoledì sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caltanissetta. Era stato ricoverato il 23 ottobre scorso, a poche ore di distanza dalla madre 72enne, deceduta nello stesso reparto il 31 ottobre. Entrambi avevano una polmonite interstiziale da Covid-19, inevitabili il ricovero in rianimazione e l'intubazione. Poi le condizioni sono precipitate, fino a portare la donna al decesso. Stessa drammatica sorte anche per il figlio, deceduto poco dopo le 23. Pochi giorni fa è stato ricoverato anche il padre, che già soffriva di altre gravi patologie.

Coronavirus, in Sicilia il contagio cresce ancora: in 24 ore 1.322 nuovi casi e 25 vittime

Crescono ancora i casi di coronavirus in Sicilia. Nel giorno in cui l'isola deve fare i conti con la decisione assunta da Roma di classificarla "zona arancione", il ministero della Salute certifica che in 24 ore sono stati accertati 1.322 nuovi casi (1.155 mercoledì) a fronte di 9.497 tamponi effettuati (il giorno prima 9.376). I ricoverati con sintomi aumentano e si raggiunge quota 1.147 (mercoledì 1.105) e altri nove pazienti sono in terapia intensiva con un totale di 157 posti occupati. Al momento quindi il totale degli ospedalizzati è di 1.304 persone. E schizzano anche i soggetti in isolamento domiciliare: sono 17.222 (+857).

Il totale dei positivi arriva a quota 18.526. Si registrano purtroppo altre 25 vittime, per un totale di 594 da inizio pandemia. I guariti segnano invece quota 8.282 con un +389 rispetto a mercoledì. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo +531; a Catania crescono di 292 unità. Ci sono poi 152 nuovi positivi a Siracusa; 117 a Ragusa, 99 a Messina; 86 a Trapani; 23 a Caltanissetta; 20 a Enna e 2 ad Agrigento.