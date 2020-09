La mamma che accompagna il figlio a scuola senza mascherina: finisce male

Una sanzione da 280 euro: è scattata la prima multa dall'inizio dell'anno scolastico per il mancato utilizzo della mascherina. È successo a Firenze, ieri mattina, davanti alla primaria Colombo durante i controlli davanti alle scuole per verificare il rispetto delle regole per prevenire il contagio. La pattuglia del distaccamento di Rifredi ha fermato una donna senza mascherina che stava accompagnando il figlio a scuola. Gli agenti l’hanno invitata quindi a indossare il dispositivo di protezione prima di proseguire verso l'ingresso dell’istituto.

Accompagna il figlio a scuola senza mascherina: mamma multata

A quel punto la donna, una trentenne, ha iniziato a protestare rifiutando in maniera decisa di rispettare le norme aggiungendo che "l'obbligo di indossare la mascherina non è una legge valida ma solo un decreto e quindi non può imporre niente". Tutto questo, precisa il Comune, mentre si dirigeva verso le altre mamme facendo assembramento. Gli agenti hanno ripetuto l’invito più volte, senza risultato: la donna è rimasta ferma sulle proprie convinzioni mettendo in difficoltà anche le altre mamme presenti. A questo punto la pattuglia non ha potuto fare altro che invitare le persone ad allontanarsi dalla donna senza mascherina e, di fronte al suo ennesimo rifiuto, ad elevare la sanzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è finita qui. Una volta concluso il servizio, gli agenti sono stati avvicinati da alcune mamme presenti davanti alla scuola che li hanno ringraziati per il loro operato a tutela della sicurezza e della salute pubblica. In particolare è stato apprezzato il comportamento tenuto dagli agenti di fronte all’atteggiamento polemico della 30enne e il loro intervento provvidenziale: hanno aggiunto che il comportamento della donna le stava mettendo in difficoltà anche con i bambini che non capivano come mai, diversamente dagli altri, non indossasse la mascherina.