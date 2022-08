Precipita dal balcone di casa, morta una giovane mamma di tre figli

Dramma a Rovato, in provincia di Brescia. Una donna di 43 anni di origine albanese, madre di tre figli, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La tragedia si è consumata verso le 22.40 di ieri, mercoledì 3 agosto, in una palazzina del comune bresciano. La donna abitava in un appartamento al secondo piano.

Sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate un'automedica e un'ambulanza, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Vano ogni tentativo di soccorso.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione. Dall'incidente al gesto estremo, al momento nessuna ipotesi è esclusa.