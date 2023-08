Mamma orsa e il suo cucciolo a spasso per il paese

Un esemplare femmina di orso che si aggira indisturbata tra le strade di Pelugo, in provincia di Trento. Una passeggiata notturna ripresa dalle telecamere del piccolo comune trentino con circa 400 abitanti: l'avvistamento risale allo scorso 26 luglio, intorno alle due di notte.

Una "corsetta" innocua in centro paese, probabilmente in cerca di cibo e in un orario in cui le strade sono praticamente deserte. Nessuno dei residenti infatti ha avuto modo di incontrare da dal vivo mamma orsa e il suo piccolo, ma le immagini condivise sui social hanno comunque suscitato curiosità, non solo tra gli abitanti del Trentino. In questa regione vivono gran parte degli orsi presenti in Italia, motivo per cui gli incontri con questi animali sono sempre più frequenti.

L'ultimo caso su cui si è accesa nuovamente la polemica è avvenuto a Roncone, dove due giovani cacciatori sono stati inseguiti da una mamma orsa, identificata poi come F36, che ha reagito per difendere il suo cucciolo.

