La mamma è positiva, il figlio si chiude a chiave in camera: vigili del fuoco soccorrono bimbo di 2 anni

Attimi di apprensione ieri pomeriggio a Balestrate, in provincia di Palermo, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per soccorrere un bambino di appena 2 anni rimasto bloccato in una stanza. In casa insieme al bimbo c'era solo la mamma che però era positiva al coronavirus.

La polizia municipale ha bloccato la strada per consentire alle squadre del 115 di prepararsi per l'intervento e raggiungere l'appartamento. I vigili del fuoco, dato il pericolo di contagio, hanno indossato le tute protettive e gli altri dispositivi di protezione per poi raggiungere una finestra, entrare in casa e sbloccare la porta liberando così il bambino.

Terminato l'intervento, grazie al personale del Nucleo Nbcr specializzato in scenari di tipo batteriologico o nucleare, è stata eseguita la decontaminazione dei vigili del fuoco che hanno potuto fare rientro al Comando. Nelle stesse ore altre squadre del 115 sono state impegnate nelle operazioni di soccorso di un altro bambino rimasto bloccato in circostanze simili a Partinico