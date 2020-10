La mamma che porta il figlio a scuola senza mascherina: finisce male

Aveva disatteso più volte la normativa per combattere la diffusione del coronavirus, non indossando la mascherina come previsto dalla legge mentre accompagnava il figlio alla scuola materna. E così una donna di origini straniere è stata multata dai carabinieri. È successo davanti ad una scuola materna di Cascina, cittadina in provincia di Pisa. E non è la prima volta che accade.

Porta il figlio a scuola senza mascherina: mamma multata

Non era la prima volta che la giovane madre teneva lo stesso comportamento, secondo quanto riporta il quotidiano Il Tirreno. I militari, dopo la segnalazione del personale scolastico, l'hanno fermata invitandola ad indossare il dispositivo di protezione prima di proseguire verso l'ingresso della scuola, ma la donna avrebbe cominciato a protestare dicendo di non sentirsi obbligata ad indossare la mascherina. E ha continuato a camminare verso l'istituto. A quel punto è scattata la multa, una sanzione di 400 euro (che diventa di 280 se pagata entro cinque giorni).

La scuola chiusa a Cascina per troppi contagi

E proprio a Cascina fino al 31 ottobre il plesso della scuola secondaria "Giovanni Pascoli" è chiuso con sospensione dell'attività didattica. Lo ha reso noto il neo sindaco cascinese Michelangelo Betti. "Il numero di contagi da Covid-19 registrato tra personale e alunni del plesso ha portato a questa scelta, presa dalla dirigente scolastica in base al parere della Usl e in pieno accordo con l'amministrazione Comunale", ha affermato Betti. Nel plesso che ospita la scuola media le attività in aula vengono quindi sospese, anche seguendo le indicazioni dell'ultima circolare del ministero della Salute.