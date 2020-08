"Sono sola con due bimbe piccole e non ho cibo": il grande gesto di due carabinieri

Bel gesto di solidarietà da parte di due carabinieri in forza all’Aliquota radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Una donna, in casa con due figlie piccole e senza beni di sostentamento, chiama il 112 per chiedere aiuto. Non ha più niente. Ma la telefonata arriva di sera, i negozi sono tutti chiusi ed è troppo tardi per riuscire a recuperare qualcosa da portarle. I militari però non lasciano sola la madre, pensano che anche loro hanno dei figli e che nelle proprie abitazioni potrebbero trovare qualcosa da offrirle. E così si ripresentano da lei pochi minuti dopo con il necessario per sfamare e cambiare le piccole.

Protagonisti di questa storia sono Salvatore Russo e Davide Greco, rispettivamente vicebrigadiere e appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri. Erano loro in turno sulla gazzella del Radiomobile alle 23 di giovedì 27 agosto quando la loro centrale operativa riceve al 112 la richiesta di aiuto di una donna algerina di Roveleto di Cadeo.

"Sono sola in casa con due bimbe piccole e non ho niente per loro", avrebbe detto la madre quando ha telefonato alla caserma di Fiorenzuola. Un episodio analogo pare si fosse già verificato ad inizio mese. Allora in casa con loro c’era il marito che poi aveva provveduto subito agli acquisti necessari per la moglie e le figlie. Questa volta erano sole: l’uomo pare fosse uscito la mattina, dicendo che forse sarebbe rientrato il giorno dopo, senza lasciare qualcosa in casa per consentire alla donna di dare da mangiare alle piccole di un anno e sedici mesi, che piangevano e avevano fame. Mancavano anche i pannolini per cambiarle. Alla richiesta di aiuto della donna sono arrivati i carabinieri per accertarsi della situazione. Nessun episodio di violenza, soltanto la mancata cura della propria famiglia, che potrebbe costare all’uomo ripercussioni.

Uno dei due militari intervenuti, anche lui con un figlio di pochi anni, con il collega è andato a casa e insieme hanno preparato una borsa con latte, omogeneizzati e pannolini da portare alla donna. Giusto il necessario per il loro sostentamento, nell’attesa che rincasasse il marito. Li ha ringraziati, così come hanno fatto i loro comandanti a fine turno. Ora il loro lavoro è finito, proseguirà quello dei colleghi della Stazione di Fiorenzuola per accertare eventuali responsabilità. Mentre a prendersi carico della famiglia saranno i Servizi sociali del Comune di Cadeo, già informati dai carabinieri.