Il maniaco che insegue le ragazze che tornano a casa da sole

Sono comparsi anche cartelli con minacce di vario tipo nei suoi confronti, alla periferia di Cagliari. La stampa locale in questi giorni racconta che "il maniaco è tornato", dopo una pausa di alcuni mesi. Un uomo mai identificato molesta e compie gesti di rara volgarità, ostentando le parti intime, nelle zone di Cep e Fonsarda. Le sue vittime sono ragazze che camminano da sole nelle ore serali, tornando a casa o portando a spasso il cane.

In via Paruta pochi giorni fa, secondo l'Unione Sarda, una giovanissima è stata avvicinata mentre faceva rientro dopo una serata trascorsa con gli amici. L'uomo l’ha inseguita fino al portone, lei è riuscita a chiudere la porta dietro di sé per tempo. Qualcuno avrebbe notato che si nasconde tra i cespugli. Nel quartiere le voci corrono sui social, spesso inconfermabili, ma qualcuno sta valutando di installare le telecamere. Pare che il "maniaco" vado in giro incappucciato e col volto travisato.

Non è escluso che si tratti dello stesso soggetto che qualche tempo fa ha importunato alcune ragazze durante Ateneika, la festa organizzata al Cus Cagliari.

