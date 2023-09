Shpalman, il maniaco che lancia feci nelle auto delle ragazze

Secondo le vittime, il modus operandi sarebbe sempre lo stesso. Shpalman segue le ragazze di notte. Una volta aperto lo sportello dell'auto parcheggiata avviene il blitz, con l'uomo che lancia le feci all'interno della vettura, con tutto quello che questo comporta per la vittima di turno.

Dalla fantasia del gruppo musicale Elio e le Storie Tese alla realtà. Era il 2003 quando la band di Milano lanciava il brano, dissacrante, dal titolo eloquente: "Shpalman". A distanza di vent'anni la realtà ha superato la fantasia, con un uomo che si aggira a Roma lanciando e lasciando feci all'interno delle vetture, soprattutto di donne e ragazze. Shpalman, come nel testo di Elio: è questo il soprannome con il quale l'uomo è stato ribattezzato sui social, dopo la pubblicazione di un video sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Le vittime hanno parlato di "un uomo robusto", di un "maniaco attivo da anni e denunciato più volte", che colpisce "sempre ragazze giovani che parcheggiano di notte". Un primo video che ha acceso la psicosi, con decine di vittime che continuano a raccontare le vicende subite, sempre sui canali social di Welcome to Favelas. Da qui le denunce: "È successo anche a me, ero insieme a una mia amica, anno 2018, erano circa le 2 di notte, zona Tuscolana, ero andata al 692. Ora mi spiego tante cose". E ancora: "È successo anche a una mia conoscente, fuori dal 692 zona Tuscolana, erano le 2 di notte. Anno 2020". E poi: "Mi ha lanciato la merda in macchina e l'ho fatto pulire. Alle 3:00 ad Arco di Travertino, davanti ad Ali Babà". Arco di Travertino, Tuscolano, San Giovanni, Montesacro, Appio, Ostiense: queste le zone da cui provengono le denunce.

Un fenomeno che andrebbe avanti da almeno 5 anni. Negli ultimi mesi i casi sembrano essere ripresi con una certa costanza. "È successo anche a me e alle mie amiche il 2 luglio 2021 - scrive un'altra presunta vittima su Welcome to Favelas -. L'abbiamo trovato, abbiamo agito per vie legali denunciando e non gli hanno fatto nulla. Scena: usciamo dal locale Appio, mentre saliamo in macchina passa alle mie spalle e mette la cacca sul sedile mentre sto per sedermi, ovviamente tralascio il resto. Andiamo dai carabinieri, denunciamo e con riconoscimento facciale e telecamere riusciamo a risalire alla persona. Processo un anno dopo, la cosa assurda davanti al giudice di pace, quindi zero penale. Morale della favola? È passata in cavalleria, credo gli abbiano fatto solo una sanzione, nulla più. Poi dici che uno dovrebbe farsi giustizia da solo".

