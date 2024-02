"Voglio baciarti": il maniaco che avvicina le ragazze in auto, accosta e scende nudo

Un maniaco si aggira per le strade di Giaveno, comune della Val Sangone, nella città metropolitana di Torino. Sono due i casi segnalati negli ultimi giorni, pressoché analoghi, di ragazze avvicinate mentre passeggiavano sul territorio comunale da un uomo nudo dalla cintola in giù. Entrambi sono stati denunciati dalle vittime alla stazione cittadina dei carabinieri, che adesso stanno lavorando per identificare il responsabile.

Nelle due occasioni le giovani sono state avvicinate da un uomo al volante di un'auto che poi ha accostato vicino a loro, ha aperto la portiera ed è sceso. Nella parte bassa, però, non indossava né pantaloni né mutande. A entrambe le ragazze l'uomo ha farfugliato qualche frase - "Voglio soltanto baciarti", avrebbe detto - ed entrambe sono riuscite a scappare.

Anche il maniaco è riuscito a fuggire senza lasciare traccia di sé. Grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza più grave. Le indagini per tentare di dare un volto al molestatore sono in corso.