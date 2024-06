Ragazze si nascondono per fare i bisogni, ma dietro il cespuglio c'è un maniaco sessuale

Il doppio blitz dietro il cespuglio. Poi per lui sono scattate le manette. Un uomo di 39 anni, cittadino del Bangladesh regolare in Italia, è stato arrestato martedì sera (18 giugno) a Milano con l’accusa di violenza sessuale dopo aver molestato una 27enne. L’allarme è scattato verso le 22.20, quando il 39enne si sarebbe avvicinato a tre giovani che si stavano “nascondendo” dietro alcune piante all’interno del parco Sempione per espletare i propri bisogni, guardandole e facendo commenti.

A quel punto le ragazze sono fuggite, ma pochi istanti dopo hanno sentito la 27enne urlare e l’hanno vista rincorrere lo stesso uomo. Il 39enne è poi stato fermato dagli addetti alla sicurezza di “Ape nel parco” - un evento in corso nell’area verde in quel momento - e dagli agenti delle volanti.

La vittima ha quindi spiegato che anche lei era stata sorpresa dietro un cespuglio ed era stata palpeggiata con violenza prima della sua reazione. Per l’uomo sono così scattate le manette.