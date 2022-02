Rischia di travolgere i manifestanti, poi scende dall'auto e accoltella un camionista

Un uomo è stato accoltellato questa mattina in provincia di Foggia nel corso di una manifestazione organizzata da autotrasportatori e agricolatori contro il caro carburante. Il fatto è andato in scena sulla Statale 16 nelle vicinanze di un distributore di carburanti vicino allo svincolo per Torremaggiore. Secondo le prima informazioni, uno dei manifestanti sarebbe stato aggredito da un ex autotrasportatore giunto a velocità sostenuta a bordo di un'autovettura.

Alla vista dei partecipanti, il conducente dell'auto non avrebbe rallentato. Anzi, dopo alcuni metri, sarebbe tornato indietro con l'intento di intimorire i manifestanti, rischiando però di travolgerli. Successivamente è sceso dall'auto e con un coltello ha ferito uno dei presenti. Trasportato immediatamente in pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi.

Entrambi, accoltellatore e vittima, sono persone di mezza età. L'aggressore è stato fermato dalla polizia e portato in questura. La sua auto ha riportato danni ingenti: un parabrezza, un finestrino e lo specchietto rotti. I motivi del'aggressione non sono noti.

Il video girato sul luogo dei fatti

(Servizio di Roberto D'Agostino, redazione di FoggiaToday)