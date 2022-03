L'avviso blasfemo stampato su carta intestata: "Qui si effettuano i miracoli di Padre Pio"

"Qui si effettuano i miracoli di Padre Pio". E' la frase che campeggia su alcuni manifesti comparsi all'anagrafe comunale di Secondigliano, nella VII Municipalità, a Napoli. La frase, per alcuni solo ironica ma per altri di una blasfemia intollerabile, è scritta a caratteri cubitali su fogli di carta intestata del Comune di Napoli. Un "dettaglio" che tale non è e che non è sfuggito. Come racconta Giuseppe Cesareo su NapoliToday, il caso è stato sollevato da Giuseppe Alviti, sindacalista e componente cittadino di Forza Italia. "Sebbene notiamo la vena sarcastica dello scritto non possiamo non notare oltre lo spreco di carta intestata del Comune (fotocopiate o non) la presa in giro su un credo e fede religiosa nominando un Santo proclamato con vivo amore dei suoi fedeli - ha detto Alviti - . Chiediamo congiuntamente al Sindaco di Napoli Manfredi e al presidente della VII Municipalità la rimozione dello scritto con le dovute scuse".

NapoliToday ha contattato il presidente della VII Municipalità, Antonio Troiano: "Condanniamo la vena sarcastica e blasfema dell'autore del gesto oltretutto con spreco di carta comunale, chiamerò personalmente il direttore, responsabile degli impianti e del personale, per prendere i provvedimenti dovuti".