La donna arrivata in ospedale con una mano tritata nel frullatore

Un terribile incidente domestico. Una donna è arrivata al pronto soccorso con una mano incastrata (e parzialmente "tritata") nel frullatore e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Singolare episodio all'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio. Tutto è successo intorno alle 18, quando i pompieri del distaccamento di Busto/Gallarate sono stati chiamati dal personale sanitario del pronto soccorso per liberare la donna dalle lame del frullatore.

Con molta attenzione e precisione, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare la lama del frullatore e a liberare le dita della donna. Successivamente, la paziente è stata immediatamente assistita dal personale medico presente in ospedale, che ha provveduto a fornirle le adeguate cure e le medicazioni necessarie.

"L'intervento - precisano dal comando dei vigili del fuoco di Varese - è stato caratterizzato da una sinergia esemplare tra le forze di soccorso, dimostrando ancora una volta l'importanza della collaborazione tra le diverse figure professionali".