Schianto tra scooter e auto: Manuel muore a 17 anni

Un ragazzo di 17 anni, Manuel Calise, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sull'isola d'Ischia, nel Golfo di Napoli. A scontrarsi, sulla litoranea tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, lo scooter a bordo del quale viaggiava il 17enne e un'auto, che dopo l'impatto si è ribaltata. Il 22enne alla guida dell'auto ha riportato ferite lievi, mentre il giovane è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed è finito sulla scogliera sottostante. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 22enne alla guida dell'auto è stato denunciato per omicidio stradale.

La morte di Manuel ha sconvolto l'intera comunità, con amici e conoscenti hanno lasciato diversi messaggi di cordoglio sui social. "Tutta la comunità scolastica del Liceo Statale Ischia abbraccia forte i genitori, i familiari e i compagni di classe di Manuel Calise. Una giovane vita recisa nel fiore dei suoi anni lascia tutti senza parole. Preghiamo per lui. Che la terra ti sia lieve Manuel", scrivono su Facebook i compagni di classe.

"Sei sempre stato il benvenuto a casa nostra, con la Tua innata educazione e quella gradevolissima, silente ironia dal sorriso contagioso stampato in volto. Da oggi, inquilino privilegiato del nostro cuore straziato e incredulo. Ciao Wagliò! Manuel Calise", è il post di cordoglio di Davide.