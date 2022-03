Schianto auto-camion: morti due giovani genitori, lasciano cinque figli

Un incidente gravissimo, una famiglia spezzata. Una giovane coppia è rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto in provincia di Pordenone, sulla strada provinciale 53 tra Vivaro e San Quirino, su un rettilineo vicino al ponte sul torrnte Cellina. Manuel Cari, 29 anni, e la moglie Chiara Materassi di 24, residenti a Fontanafredda, viaggiavano su un’auto che si è scontrata frontalmente con un camion.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in stato di choc. Non è in pericolo di vita. Le vittime lasciano 5 figli, l'ultimo dei quali è in tenerissima età. Nella vettura i soccorritori hanno subito notato due seggiolini per bambini, temendo dunque che ci fossero altri corpi tra le lamiere. L'ipotesi è stata poi esclusa dopo che i pompieri sono riusciti a esaminare la scocca dell'auto.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire i soccorsi e i rilievi. In base a una prima ricostruzione dell'incidente, l’auto sulla quale viaggiavano i 2 giovani deceduti avrebbe sbandato terminando la corsa contro il camion. I due non hanno avuto scampo, l'impatto è stato troppo violento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.