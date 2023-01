Trovato morto in garage l'avvocato dell'unico sopravvissuto alla strage di Erba

Trovato morto nella sua casa di Novedrate, in provincia di Como, l'avvocato Manuel Gabrielli, 47 anni, con studio a Seregno, iscritto al foro di Monza; fu il legale di Mario Frigerio, unico sopravvissuto della strage di Erba. E' stata la moglie a trovare il corpo del professionista nel garage e a lanciare l'allarme, ma i soccorsi sono stati vani.

La procura di Como ha disposto l'autopsia. Gabrielli, due figli, con un passato da consigliere comunale proprio a Novedrate, era un penalista attivo soprattutto in Brianza. Quindici anni fa era diventato noto a alle cronache per avere assistito Mario Frigerio, il superstite della strage di Erba, testimone chiave nel processo. Nel corso della sua carriera Gabrielli era stato anche legale di Michele Bravi.

Mario Frigerio è stato l'unico superstite della strage di Erba e il testimone chiave nel processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Della strage si è tornato a parlare in questi giorni per le dichiarazioni dei condannati dal carcere: sostengono di essere stati incastrati e di non essere i responsabili della morte di Raffaella Castagna, del figlioletto Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, moglie di Frigerio che fu colpito alla gola e rimase fortemente menomato.