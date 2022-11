Muore all'improvviso a 30 anni, tre giorni dopo il matrimonio

Mara Angelini era felice, solare, sorridente e l'ha portata via un malore improvviso lasciando senza parole un’intera comunità. È una storia che tocca l'animo quella di Mara, residente a Vallefoglia in provincia di Rimini: aveva solo 30 anni e con lei il destino è stato crudele perché la morte è sopraggiunta appena tre giorni dopo il matrimonio.

Nel giro di 72 ore si è passato dai festeggiamenti seguiti al matrimonio celebrato Sabato al Comune di Vallefoglia, al buio di lunedì: un malore al risveglio, la corsa al pronto soccorso, poi il coma e martedì il decesso all’ospedale San Salvatore di Pesaro. I medici hanno parlato di un aneurisma dell’arteria femorale, non vi erano stati sintomi precedenti. La notizia ha lasciato un’intera comunità senza parole. Tanti i messaggi di cordoglio nel giorno dei funerali che si svolgeranno oggi 10 novembre a Montecchio. Ad accompagnare la ragazza in questo ultimo, straziante viaggio, ci sarà la banda di Colombarone, in cui suona il marito e di cui faceva parte anche Mara che spesso presentava i brani.