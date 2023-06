Il giallo di Marco Conforti, trovato morto nel bagagliaio della sua auto: "Ci è entrato da solo"

Un'ipotesi che si fa strada, con forza. Si avvicinano alla conclusione le indagini. Ci sono le anticipazioni sull'esame tossicologico sul cadavere di Marco Conforti, l'imprenditore 55enne di Castagneto Po (Torino) titolare di numerose scuole guida trovato morto nel bagagliaio della sua auto la sera dello scorso 28 maggio 2023 all'incrocio tra via Rovigo e strada del Fortino a Torino: hanno confermato che prima del decesso aveva fatto pesante uso di cocaina e che, quindi, potrebbe essere stata questa a provocargli l'arresto cardiaco che gli è stato fatale.

L'autopsia, disposta dal pm Antonella Barbera, che coordina le indagini della squadra mobile della polizia, ed eseguita dal medico legale Roberto Testi, aveva già evidenziato che non si era trattato di una morte violenta. L'ultimo tassello per chiudere la vicenda è capire come sia finito dentro al bagagliaio: sembra ormai escluso che qualcuno lo abbia trascinato con violenza, mentre è possibile, come riporta TorinoToday, che abbia scelto lui stesso di rifugiarsi in quel posto da solo, forse per nascondersi da chissà chi mentre era in preda agli effetti della droga.

Conforti era molto conosciuto e benvoluto: tante idee sul lavoro, tanta energia, tanti amici, un grande amore per la vita, specialmente quella notturna. Gestiva una cinquantina di autoscuole consorziate in tutto il Piemonte. L'auto in cui il corpo era stato trovato all'interno del bagagliaio è un Suv Range Rover. A denunciare la scomparsa era stata l'ex moglie. La donna, preoccupata di non vedere l'automobile parcheggiata sotto casa dell'uomo, a Castagneto Po, il 26 maggio, aveva denunciato la sua scomparsa. Poi aveva localizzato, tramite un'applicazione, l'auto e la polizia era arrivata sul posto.

Non dava notizie di sé da dopo un’ultima cena con un gruppo di amici, in pieno centro a Torino vicino alla Gran Madre, e poi in un locale notturno. Quando era stato trovato, era morto da giorni. Aveva gli stessi vestiti della sera della scomparsa. Nessun segno di violenza sul corpo, né tracce di pestaggi o ferite. Il suo cuore aveva smesso di battere in una strada qualunque della periferia nord, area di spaccio e prostituzione.

