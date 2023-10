Marco De Rosa, 57enne ispettore di polizia in servizio alle volanti di Torino da circa 25 anni, è morto nella mattinata di ieri, giovedì 12 ottobre 2023, in un incidente in montagna sul versante svizzero del monte Cervino. Lascia la compagna con cui viveva, senza figli. Era un grande appassionato di alpinismo e di escursioni e sarebbe rientrato al lavoro questa sera dopo qualche giorno di vacanza.

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia cantonale del Vallese, competente per territorio, l'uomo è precipitato per circa 700 metri da un'altitudine di partenza di 3.200, senza alcuno scampo. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di escursione, anch'essi poliziotti, un italiano e uno spagnolo. Le operazioni di recupero della salma, svolte dal soccorso alpino di Zermatt (Svizzera) e dai colleghi valdostani, sono state difficoltose.

Dagli accertamenti è emerso che il gruppo aveva raggiunto ieri la Capanna Carrel (a 3.830 metri), dove uno dei tre partecipanti all’uscita aveva deciso di fermarsi, perché non si sentiva bene. De Rosa e il collega iberico hanno proseguito, arrivando in vetta attorno alle 12 di ieri. La discesa ha richiesto loro più tempo del previsto: sono tornati al rifugio verso le 8 di ieri.

Recuperato il terzo scalatore, hanno iniziato la fase conclusiva del rientro. Hanno raggiunto la Cheminée, a 3.800 metri, un passaggio a muro poco sotto la Capanna Carrel che affronta scendendo in corda doppia. A un certo punto, i compagni si sono resi conto dell’incidente, avvertendo la mancanza di tensione nella fune. La salma, una volta recuperata, è stata trasportata all'ospedale di Sion.

Tra gli encomi che De Rosa aveva ricevuto in una carriera senza macchia spicca quello, risalente a una ventina di anni fa, per merito straordinario in quanto aveva salvato un'anziana donna, impossibilitata a camminare, dall'incendio del suo appartamento. Aveva ottenuto immediatamente una promozione. "Siamo frastornati, basiti - dice attonito Alessandro Carini, dirigente delle volanti -. Perdiamo un vero punto di riferimento". De Rosa era anche attivo nel sindacato Siulp: "Non ci sono parole ma solo una profonda angoscia e struggimento - dice il segretario torinese Eugenio Bravo -. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla compagna ed alla famiglia per questo immenso dolore".

