Marco Ferrazzano è scomparso, l'appello da condividere: "Aiutateci a trovarlo"

Marco Ferrazzano è scomparso. Sono ore di ansia per i familiari del giovane, 29enne di Foggia. Non hanno sue notizie dalle 15 circa di venerdì 22 gennaio. La famiglia ha già sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione ed è stata allertata anche la polizia per le ricerche.

Marco Ferrazzano è scomparso da Foggia: le ultime notizie

Marco Ferrazzano dovrebbe indossare gli stessi indumenti della foto diffusa sui social: un giubbotto scuro, un jeans chiaro con strappi all'altezza delle ginocchia e sneakers nere. "Chiedo a tutti voi, chiunque l’abbia visto, di darci qualsiasi tipo di notizia. Vi chiedo massima condivisione", è l'appello su Facebook.