Marco Ferrazzano scomparso, l'appello struggente della mamma: "Torna, adesso è il tuo compleanno"

Del ragazzo di 29 anni di Foggia non si hanno notizie dal 22 gennaio. Le lacrime di dolore della madre Enza

Marco Ferrazzano è scomparso. Intorno alle 15 di venerdì 22 gennaio, il ragazzo 29enne di Foggia si è allontanato dall'appartamento di famiglia dicendo che sarebbe andato a fare un giro. Alla madre ha detto che sarebbe rientrato nel giro di un'ora, ma non ha fatto più ritorno a casa. Da quel giorno non si hanno sue notizie. Ieri sera, nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3, la mamma del ragazzo ha lanciato un appello struggente: "Marco, torni a casa? Adesso è il tuo compleanno. Il 1 febbraio, vieni che facciamo la festa. Chi l'ha visto me lo deve portare", poi le lacrime a dirotto di mamma Enza, che teme che suo figlio possa esser stato vittima di atti di bullismo.

Marco Ferrazzano scomparso da Foggia, le ultime notizie e l'appello della mamma

Alto 1.85, occhi e capelli castani, al momento della scomparsa Marco Ferrazzano indossava un giubbotto blu scuro con cappuccio, un maglione blu scuro con una scritta bianca sul retro, jeans chiari con strappi all'altezza delle ginocchia e scarpe nere. Ragazzo timido e fragile, non ha documenti e nemmeno il cellulare (gli era stato rubato qualche giorno prima). La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione ed è stata allertata anche la polizia per le ricerche.