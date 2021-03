Marco Ghirardello: morto nel giorno del suo compleanno in sella alla moto ricevuta in regalo

Tragico schianto domenica sera a Castelguglielmo (Rovigo), nella frazione di Bressane: è morto Marco Ghirardello, 29 anni.

Marco Ghirardello: incidente mortale a Castelguglielmo

La dinamica dell'incidente in via Umbertiana non è stata ancora ricostruita con esattezza. Il giovane era in sella alla sua moto, una MV Augusta F 3, quando avrebbe perso il controllo del mezzo senza che altri veicoli siano stati coinvolti nello schianto.

Ha perso la vita nel giorno del suo compleanno. Sono intervenuti sul posto i militari e il personale del Suem. Sgomento e dolore a San Bellino, dove Marco Ghirardello era molto conosciuto. Il sindaco Aldo D'Achille: "Sono senza parole conosco molto bene sia Marco che la famiglia. È una disgrazia enorme, una ferita per tutta la comunità di San Bellino"

Marco, figlio unico, viene descritto dai giornali locali come un ragazzo pieno di vita ed entusiasmo. Lavorava alla Solmec. Giocava a calcio nell'Audace Bagnolo Canda in Terza categoria. Era nato il 29 febbraio del 1992. Aveva scelto di festeggiare il suo compleanno ieri, 28 febbraio. La moto era un regalo.