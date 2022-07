Marco Gianvito, il giovane morto in un incidente mentre torna a casa dal lavoro

Stava tornando a casa dopo il turno di notte in fabbrica: la sua auto ha sbandato e invaso la corsia opposta di marcia, sulla strada statale 42, proprio quando sopraggiungeva un'altra vettura. Un impatto violentissimo e purtroppo fatale: la Renault Clio di Marco Gianvito è stata sbalzata fin contro il guard-rail, dopo un lungo testacoda. All'arrivo dei soccorsi, il 29enne - avrebbe compiuto 30 anni a ottobre - era già morto. Era originiario di Sovere, in provincia di Bergamo.

Marco Gianvito morto in un incidente ad Artogne mentre torna a casa dal lavoro

È questa la ricostruzione del drammatico incidente di mercoledì mattina ad Artogne, in provincia di Brescia, sulla Ss42. La strada è rimasta chiusa a lungo dopo lo schianto, provocando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza dei volontari di Pisogne e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il medico è stato verricellato con l'elicottero in volo sopra la statale: arrivato a terra, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Marco Gianvito.

Ferita anche la donna di 47 anni alla guida dell'altra vettura coinvolta nel sinistro: è stata ricoverata in elicottero alla Poliambulanza di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno: si segnala anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale.