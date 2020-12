Marco Giovanni: l'uomo scomparso è stato trovato morto nella sua auto

Era uscito di casa di casa senza dare sue notizie. Il corpo ritrovato in un bosco di Cuceglio (Torino)

Marco Giovanni, 73enne residente a Lusigliè - piccolo comune della città metropolitana di Torino - è stato trovato morto in un bosco tra Cuceglio e Montalenghe, all'interno della sua auto, una Land Rover grigia. Il pensionato era uscito di casa nel pomeriggio di ieri non dando più notizie e facendo preoccupare i suoi familiari, che non vedendolo tornare avevano subito denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Le ricerche erano già partite nella serata di ieri. Il cellulare di Marco Giovanni aveva agganciato una cella di San Carlo Canavese, ma le ricerche non avevano dato alcun esito. Stamattina, invece, sono riprese nel territorio limitrofo all'abitazione dell'uomo, dove è poi stato trovato dai carabinieri della stazione di Strambino, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile.

Ora sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno portato al decesso, ma l'ipotesi più accreditata è quella del malore. Da un primo esame pare che si sia trattato di morte naturale.