Morto calciatore di 19 anni

Calcio dilettantitisco in lutto per la morte di Marco Tampwo. Il classe 2002 è deceduto il giorno di Ferragosto a causa di un malore che purtroppo è risultato fatale. L'attaccante 19enne si trovata nella sua abitazione a Mentana, in provincia di Roma, quando ha accusato i primi sintomi. Il calciatore da poco tesserato con l'Atletico Terme Fiuggi ha provato a recarsi in ospedale ma durante il tragitto è stato colpito dal malore che non gli ha lasciato scampo.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, il giovane nato a Roma da famiglia congolese abbia avuto un infarto, ma sarà solo l’autopsia a far chiarezza su quanto avvenuto. In forza lo scorso anno in serie D con la maglia della Pianese, Marco Tampwo era stato presentato dalla sua nuova squadra lo scorso 22 di luglio ed aveva scelto la maglia numero 22.

Alla notizia della tragedia numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte del calcio dilettantistico. "Il Presidente Davide Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco“, il comunicato del club ciociaro sull’accaduto. Ed ancora "Fratello mio rimarrai per sempre nei nostri pensieri... È terribile perderti così a solo 19 anni, ma che dolore Marco Tampwo", lo ricorda Romain Kambala