Trovato morto Marco Trampetti: l'architetto era scomparso da una settimana

Fine delle speranze per Marco Trampetti: l'architetto è stato trovato senza vita. Il cadavere del 58enne è stato rinvenuto nella serata di ieri, domenica 11 febbraio nel Parco dei fontanili, tra Rho e la periferia ovest di Milano. Il 58enne era scomparso da Cesano Boscone, nel Milanese, dallo scorso 4 febbraio. Le ricerche si sono concentrate in quella zona dopo il ritrovamento dell’autovettura in via Quintino Sella, regolarmente chiusa e senza segni di scasso.

Marco Trampetti trovato morto

Non molto distante i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di Trampetti. Il sopralluogo effettuato dalla Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale carabinieri di Milano, e dalla ispezione cadaverica condotta da medico legale intervenuto, non ha rilevato tracce di morte violenta. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. La salma è stata portata all'obitorio civico di Milano per l'autopsia.

Era stata la famiglia a lanciare l'appello per il suo ritrovamento dopo che non aveva fatto ritorno a casa per qualche giorno. La notte tra il 4 e 5 febbraio si era allontanato in auto per accompagnare un amico a casa. Secondo quanto riferito, era alla guida di un Mercedes grigio - targa BE956GC - e indossava un maglione scuro, un pantalone di una tuta ed era senza giacca. Non è più rientrato, fino al tragico epilogo.