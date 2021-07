Maria Caterina: la donna morta dopo essere stata incornata da un toro

Donna viene incornata da un toro e muore in ospedale. La tragedia è avvenuta ieri in una tenuta agricola dove lei, Maria Caterina Agù di 60 anni, stava facendo rientrare l’animale di sua proprietà all’interno di un recinto elettrificato quando il toro le ha sferrato un colpo, colpendola all’addome.

Maria Caterina Agù, più conosciuta come Marinella, della provincia di Cuneo, è morta ieri all'ospedale di Torino, dove era stata trasportata in elicottero. Le altre persone che erano in cascina hanno dato l’allarme. Sono arrivate poi le ambulanze e l'elisoccorso, ma tutti i tentativi di salvarla in ospedale sono stati inutili. Le indagini competono agli ispettori del lavoro dell'Asl di zona, essendosi trattato di un incidente sul lavoro.