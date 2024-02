Terribile schianto frontale: morta studentessa di 20 anni

Ancora un drammatico incidente stradale, ancora una vittima giovanissima. Una ragazza di 20 anni, Maria Letizia Micco, originaria di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 20 febbraio, lungo la strada statale 17, all'altezza di Volturino, nel Foggiano. La studentessa si trovava a bordo della sua Citroen C3 quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto proveniente dal senso opposto di marcia, condotta da un uomo di 59 anni, rimasto ferito.

Per la giovane purtroppo non c'è stato niente da fare: a nulla sono valsi gli sforzi dei rianimatori dell'elisoccorso giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera e agli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118. Al loro arrivo il cuore di Maria Letizia aveva già smesso di battere. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale. Pare che la giovane vittima stesse rientrando da Campobasso dove si era recata per incontrare il fidanzato. La 20enne era iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università degli Studi del Molise. Lascia i genitori e una sorella.