Maria Pia, morta tornando a casa dopo un intervento chirurgico: 17 indagati

La Procura di Messina ha indagato 17 persone, tra medici e infermieri, nell'ambito di un'inchiesta aperta sulla morta di una 61enne operata nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Papardo, dimessa il 24 dicembre, e deceduta lo stesso giorno in auto durante il viaggio di ritorno a casa. Maria Pia Castrovinci, 61 anni, di Torrenova, a casa non è mai arrivata. E’ morta la vigilia di Natale tra le braccia della nuora e del cognato, al casello autostradale di Villafranca dove è giunta agonizzante.

La donna era stata sottoposta a un intervento alle ovaie durante il quale, secondo una prima ricostruzione, potrebbe avrebbe subito una lesione alla vescica. Dopo l'operazione la donna secondo i familiari parlava a fatica e non stava bene, ma i medici avrebbero comunque disposto le dimissioni assicurando che si sarebbe potuto trattare di un decorso fisiologico.

I reati ipotizzati, a vario titolo, dal sostituto procuratore Alessandro Liprino, sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. Il magistrato ha nominato come consulenti il medico legale Giovanni Andò e la ginecologa Alfonsa Pizzo chiedendo loro, tra l'altro, di accertare se "l'operato del personale medico e paramedico che ebbe in cura il paziente, si sia conformato alle regole della migliore scienza medica". Le indagini sono solo all'inizio.