Esce dal lavoro, poi lo schianto: a casa l'aspettavano il marito e due figli

Avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua auto, forse a causa di un malore, invadendo la corsia opposta di marcia fino a schiantarsi contro un camion. Maria Pia Donegà stava tornando a casa dopo il lavoro: è morta mercoledì pomeriggio a 63 anni in un incidente stradale sulla Statale Romea, a Campagna Lupia, in provincia di Venezia. Da tempo abitava in Veneto con la famiglia, il marito e due figli, ma in tanti la ricordano anche sul Garda bresciano.

Morta Maria Pia Donegà in un incidente stradale sulla Statale Romea

Aveva vissuto per diversi anni a Moniga e aveva gestito un negozio di erboristeria a Desenzano. Si erano trasferiti dal Milanese negli anni Novanta. Diplomata alle magistrali, all'epoca si era iscritta all'Università di Verona: negli anni a seguire la famiglia si trasferirà prima a Chioggia e poi a Rosara di Codevigo, nel Padovano. Era appena uscita da scuola, dall'istituto comprensivo Grimani di Marghera, dove insegnava: dopo una vita da precaria, da pochi mesi era di ruolo.

La salma è già a disposizione dei familiari: i funerali saranno celebrati probabilmente sabato. Di lei resteranno gli infiniti sorrisi, dice chi la conosceva, oltre al ricordo del suo buon cuore, la sua disponibilità ad aiutare gli altri. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.