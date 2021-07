Trova la madre morta in casa, sul cadavere ferite da coltello

La scoperta in un'abitazione a Bovolone, nel veronese. Sul caso indagato i carabinieri

Giallo a Bovolone, in provincia di Verona. Il cadavere di una donna di 72 anni, Maria Spadini, è stato ritrovato nella sua abitazione in via Achille Grandi. Sul corpo sarebbero presenti ferite provocate da un coltello.

A trovare il cadavere è stato il figlio della donna, Paolo Bissoli, residente nella vicina Zevio ma domiciliato a Bovolone.

Sul posto i carabinieri della stazione di Bovolone, quelli del Norm di Villafranca e i colleghi del Nucleo Investigativo di Verona, per seguire i rilievi e raccogliere indizi utili per far luce sulla vicenda.