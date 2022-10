Cede il freno a mano: muore travolta dalla sua auto

Tragedia ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Una donna di 69 anni, Maria Tamburrino, ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto, parcheggiata in strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 12 ottobre, in contrada Briccioli. La pensionata era in piedi dietro la vettura, di proprietà del marito, quando all'improvviso si è sganciato il freno a mano. La 68enne è stata travolta e scaraventata a terra. I soccorsi sono scattati subito: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, anche con l'elicottero, che inutilmente hanno provato a rianimare la donna.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Lanciano sembra che la vittima, in pensione da un paio di anni, fosse in procinto di andare a raccogliere le olive con altri familiari, ma dimenticando qualcosa è tornata indietro ed ha fermato l'auto davanti casa. Passando dietro il mezzo questo si è sfrenato e la donna è stata travolta e uccisa.