Maria Tedesco: la ragazza di 30 anni portata in campagna e uccisa. Arrestato il marito

Avrebbe condotto la moglie in una stradina sterrata per poi ucciderla con quattro colpi di pistola. L'omicidio si è consumato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Secondo Il Mattino la vittima è una 30enne originaria di Maddaloni, Maria Tedesco, mentre in manette è finito un uomo di 34 anni del posto, Michele Marotta.

San Felice a Cancello, donna portata in campagna e uccisa

La tragedia è avvenuta in mattinata, dopo l'ennesima lite. Dopo aver fatto scendere la moglie in una zona di campagna, il 34enne avrebbe estratto l'arma da fuoco esplodendo 4 colpi, per poi rimettersi in auto, una Fiat Bravo, e fare ritorno a casa propria in località Botteghino a Cancello Scalo. Un attimo poco prima di realizzare cosa aveva fatto ed allertare i carabinieri.

Omicidio Maria Tedesco, arrestato il marito Michele Marotta

I militari di Maddaloni insieme ai colleghi della stazione di Cancello Scalo si sono diretti presso l'abitazione del 34enne che ha raccontato di aver ucciso la propria moglie presumibilmente a seguito di una discussione e, dopo averle sparato, l'ha lasciata lì riversa al suolo in una pozza di sangue. La dinamica del delitto è comunque ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

I carabinieri hanno rinvenuto la pistola usata per compiere l'omicidio. Gli inquirenti hanno disposto il trasferimento della salma presso l'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico e sequestrato la vettura di Marotta che è ora in stato di arresto con l'accusa di omicidio e detenzione abusiva d'arma da fuoco.