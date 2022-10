Pensionato 93enne travolto da un’auto davanti casa

Tragico incidente stradale a Cucigliana nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, dove questa mattina un pensionato 93enne è stato travolto e ucciso da un?auto proprio davanti alla sua abitazione. L'uomo, Mariano Del Corso, è morto sul posto poco dopo l'arrivo dei soccorsi a causa delle ferite riportate nell?incidente. La donna che era alla guida dell?auto, in stato confusionale, è stata portata in ospedale per accertamenti. Non è escluso che abbia avuto un malore. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Vicopisano e di Pontedera. La polizia municipale ha avviato i rilievi e la ricostruzione dell'incidente stradale.