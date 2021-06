Marika Buttò: la ragazza morta mentre torna a casa dal lavoro

La vittima rientrava da un noto locale di Patti Marina (in provincia di Messina) quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il guardrail. Inutile l'intervento del 118

Marika Buttò, 29 anni, stava facendo rientro a casa dopo aver lavorato dal pomeriggio fino a tarda sera in un noto locale di Patti Marina, in provincia di Messina, ma nella sua abitazione a Scala di Patti non è mai arrivata. La ragazza è morta dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi della bretella autostradale di Patti, nella zona di Moreri.

Marika Buttò: la ragazza morta in un incidente stradale a Patti

Era quasi l'una di notte quando la ragazza, secondo una prima ricostruzione, all'improvviso non è più riuscita a controllare la sua utilitaria - una Lancia Y - che ha perso aderenza ed è uscita dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro il guardrail e cadendo poi nel viadotto sottostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro e il 118.

Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari. Quando la donna è stata estratta dall'auto era già morta.