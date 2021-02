Marika Donnarumma, morta a 25 anni in un tragico schianto nel giorno di San Valentino

Lo schianto è stato violentissimo, la dinamica al momento non è stata chiarita. È morta sul colpo Marika Donnarumma, di soli 25 anni, in un drammatico incidente stradale lungo la Casilina nel tratto compreso tra Ferentino ed Anagni nei pressi della casa dei "fantasmi".

Marika Donnarumma, morta nell'incidente stradale sulla Casilina

La Peugeot che stava guidando è finita fuori strada domenica 14 febbraio, quando era ormai sera, intorno alle 20.30, lungo la strada regionale già teatro di tanti incidenti in passato.

Non è chiaro come sia potuto succedere. Per cause ancora in fase di accertamento, l'utilitaria condotta da Marika Donnarumma è finita fuori dalla carreggiata mentre era diretta verso Frosinone. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ferentino e dei colleghi della Compagnia di Anagni.

Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alla donna: Marika, scrive FrosinoneToday, lavorava nella pizzeria di famiglia a Frosinone. Tornava a casa sua, a Ceccano, quando ha perso il controllo della vettura. Vani tutti i soccorsi prestati prima dai passanti e poi dal personale Ares 118.