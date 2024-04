Contromano sulla statale, muore dopo lo schianto frontale

Un uomo di 63 anni, Marino Aru, è morto in un drammatico incidente frontale avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 5 aprile, sulla strada statale 131, nei pressi dello svincolo di Mogoro, in provincia di Oristano. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne alla guida di una Mercedes avrebbe imboccato la strada nel senso errato, percorrendo diversi chilometri contromano prima dello schianto fatale.

Alcuni automobilisti hanno incrociato l'auto del 63enne e hanno subito avvisato la polizia stradale: dalla centrale sono state inviate due pattuglie, una partita da Oristano e un’altra da Sanluri, ma gli agenti non sono riusciti a raggiungerlo in tempo. La Mercedes di Aru si è schiantata frontalmente con una Bmw che viaggiava nella direzione opposta. Un impatto violentissimo, che ha dilaniato entrambe le vetture.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, Marino Aru è deceduto in ambulanza durante il trasferimento in ospedale. L'uomo alla guida dell’altra auto è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Cagliari, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto shock la comunità di Sardara, dove il 63enne era molto conosciuto.