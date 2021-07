Si ferma per aiutare un automobilista in panne: poliziotto travolto e ucciso da un furgone

Un agente della polizia stradale di 36 anni, Marino Terrezza, ha perso la vita mentre era in servizio, questa mattina lungo la statale 131 Dcn a Posada, nella provincia di Nuoro.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della Polstrada con il comandante dalla Stradale di Nuoro, Leopoldo Testa.

Da quanto si apprende, Terrazza dopo esser sceso dalla macchina di servizio, mentre si apprestava a intervenire a seguito di un tamponamento, è stato travolto dal furgone che transitava in quel momento. Inutili i soccorsi, per il 36enne non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.