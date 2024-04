Ragazzo si risveglia dal coma dopo 13 giorni di agonia: l'abbraccio con la madre

Mario Di Carlo si è risvegliato dal coma e ha potuto riabbracciare la mamma. Una bella notizia proprio nel giorno di Pasqua per i suoi parenti e amici. Il ragazzo di 22 anni era in coma dal 16 marzo scorso, da quando si era schiantato con la macchina contro una palma a Palermo.

Il giovane era a bordo di una Ford Fiesta quando è avvenuto l'incidente. È finito contro un albero, restando incastrato nell'abitacolo. Per tirarlo fuori dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale, dove è rimasto ricoverato in rianimazione con gravi traumi.

Dopo 2 settimane di coma il risveglio e l’abbraccio con la mamma che da allora non l’ha mai lasciato solo. "Mario mi ha riconosciuta subito - ha detto a Repubblica -. Il suo risveglio è stato una gioia. Spero che di quel drammatico momento non abbia alcun ricordo. L’importante è che sia vivo".