Accoltella dieci volte la moglie: arrestato

Ha impugnato un coltello e ha colpito la moglie dieci volte. La lama l'ha ferita ripetutamente, il colpo più grave nella zona lombare. Ora l'uomo, un 37enne incensurato, è in carcere e dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti. È accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli.

A scongiurare il peggio è stato l'intervento dei carabinieri. Secondo le indagini, l'uomo ha accoltellato la donna durante una discussione. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza, forse motivi sentimentali. La vittima è stata ricoverata in ospedale a Giugliano in prognosi riservata e rimane in osservazione. Il marito invece è nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.